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РФ ударила баллистикой по Одесской области: повреждено гражданское судно, есть жертвы

Среда 09 октября 2024 22:29
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РФ ударила баллистикой по Одесской области: повреждено гражданское судно, есть жертвы Иллюстративное фото: РФ ударила баллистикой по Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в очередной раз нанесла баллистический удар по Одесской области. Известно о пяти погибших и девяти раненых.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате погибли пять человек, еще девять пострадали. Все пострадавшие – украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Также во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit". Следует заметить, что это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня.

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора – достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", – написал Кулеба.

Обновлено в 22:40.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что количество погибших возросло до шести человек. По его словам, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

"Это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Коварный враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", - написал Кипер.

Обстрелы портов Одессы

Ранее мы писали, что в ночь на 6 октября российская армия обстреляла Одессу дронами и баллистикой. Тогда во время атаки был поврежден гражданский корабль .

А 20 сентября россияне нанесли ракетный удар по Одессе , то в результате атаки была повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

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