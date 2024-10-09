РФ ударила баллистикой по Одесской области: повреждено гражданское судно, есть жертвы

Российская армия в очередной раз нанесла баллистический удар по Одесской области. Известно о пяти погибших и девяти раненых.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате погибли пять человек, еще девять пострадали. Все пострадавшие – украинцы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Также во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit". Следует заметить, что это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня.

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора – достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", – написал Кулеба.

Обновлено в 22:40.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что количество погибших возросло до шести человек. По его словам, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

"Это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Коварный враг пытается сорвать работу Украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", - написал Кипер.