РФ ударила дронами по Одесскому району: среди пострадавших 9-летний ребенок (фото)

В ночь на 1 февраля оккупанты дронами атаковали Одесский район. Есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру .

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В Одесском районе повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Обстрелы Одессы и области

Буквально вчера вечером, 31 января, российские войска атаковали баллистикой Одессу. Под удар попал исторический центр города, был поврежден известный в Одессе отель "Бристоль".

На 21:00 было известно о двух пострадавших в результате атаки на Одессу. Их направили в больницы. Среди пострадавших - сотрудница гостиницы.

Кроме того, в ночь на 31 января россияне атаковали дронами Черноморск Одесской области. Пострадали четверо людей.

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