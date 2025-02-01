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РФ ударила дронами по Одесскому району: среди пострадавших 9-летний ребенок (фото)

Одесса, Суббота 01 февраля 2025 11:04
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РФ ударила дронами по Одесскому району: среди пострадавших 9-летний ребенок (фото) Фото: РФ ударила дронами по Одесскому району 1 февраля (dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 1 февраля оккупанты дронами атаковали Одесский район. Есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру.

По данным следствия, ночью 1 февраля оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136".

"В Одесском районе повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов, хозяйственные постройки и газопровод. 77-летняя жительница и 9-летняя девочка получили острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Одесского района 1 февраля (t.me/odesa_prokuratura)

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Одессы и области

Буквально вчера вечером, 31 января, российские войска атаковали баллистикой Одессу. Под удар попал исторический центр города, был поврежден известный в Одессе отель "Бристоль".

На 21:00 было известно о двух пострадавших в результате атаки на Одессу. Их направили в больницы. Среди пострадавших - сотрудница гостиницы.

Кроме того, в ночь на 31 января россияне атаковали дронами Черноморск Одесской области. Пострадали четверо людей.

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