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В Киеве после взрыва частично пропал свет

19:41 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Иван Носальский
В Киеве после взрыва частично пропал свет Иллюстративное фото: в Киеве пропал свет (Getty Images)
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Российские оккупанты сегодня, 7 октября, продолжают атаковать Киев с ночи. После взрыва вечером у части жителей столицы пропал свет.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

После 19:00 Воздушные силы сообщали о том, что над столицей зафиксировали российский реактивный беспилотник. После того, как прогремел взрыв, часть потребителей осталась без электроснабжения.

В сети сообщают о том, что обломки дрона могли упасть на линию электропередачи.

Официальной информации об ударе по энергетике в Киеве пока что нет. В КГВА по состоянию на 19:33 только сообщили о падении обломков в Оболонском районе, из-за чего загорелись автомобили.

Обновлено 19:47

Мэр Виталий Кличко написал, что на правом берегу Киева из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. Поэтому часть жителей осталась без воды.

Энергетики уже работают над восстановлением.

Обновлено 20:38

Кличко рассказал, что энергетики восстанавливают электро- и водоснабжение на правом берегу Киева.

Отключения света

Напомним, сегодня, 7 октября, в Киеве и других регионах ввели графики отключений света. Причиной стали российские удары по объектам энергетики, которые начались на прошлой неделе.

В ночь на 7 октября оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине. Одной из главных целей врага стали энергетические объекты.

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