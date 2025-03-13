Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области, есть пожары

Российские захватчики этой ночью, 13 марта, нанесли удары с применением беспилотников по ряду городов Днепропетровской области. Целями вражеской атаки стали, в частности, объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
"Вражеская атака беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины", - рассказал чиновник в своем Telegram уже утром
Он добавил, что в результате вражеской воздушной атаки "есть возгорания".
"Опасность продолжается. Прошу находиться в безопасных местах", - добавил глава ОВА
Как сообщалось ранее, 12 марта вечером из-за угрозы вражеских дроновых атак в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за фиксации в регионе БПЛА российских оккупантов.
Кроме того, после полуночи в Киеве были слышны взрывы из-за атаки "Шахедов" - в столице также продолжалась боевая работа защитников неба по отражению воздушной атаки.
Позже ночью в Запорожской области из-за дроновой атаки раздались взрывы. В регионе работала ПВО.
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