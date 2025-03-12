В Киевской области работает ПВО из-за российских беспилотников

В Киевской области сегодня поздно вечером, 12 марта, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Причиной является фиксация вражеских беспилотников в небе над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА ).

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям". - говорится в объявлении администрации в публикации в Telegram в 23:45.

Местных жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также призвали соблюдать правила по информ-тишине.

"Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - передали в КОВА.

Заметим, перед тем воздушная тревога также была объявлена в Киеве из-за угрозы вражеских атак с применением дронов-камикадзе.

Атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 12 марта российские оккупанты запустили в направлении Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Отметим, ближе к полуночи в Воздушных силах проинформировали, что были зафиксированы новые группы вражеских ударных дронов, входивших в воздушное пространство Харьковской области с территории Белгородской области.

Также военные предупредили жителей Полтавы и Чернигова, в направлении которых двигались российские БПЛА.

Согласно последним данным (на 32:57), вражеские беспилотники фиксировались в Харьковской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской и на границе Днепропетровской и Запорожской областей, а также над городом Киевом.