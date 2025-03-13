На Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной атаки

В Запорожской области в ночь на 13 марта прогремели взрывы. В регионе объявлялось об угрозе воздушной атаки со стороны российских оккупантов, в частности с применением дронов-камикадзе.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

"Взрывы в Запорожской области", - говорится в публикации чиновника в Telegram-канале в 04:42.

Глава ОВА призвал жителей Запорожской области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в сети.

Позже руководитель администрации рассказал о работе сил и средств противовоздушной обороны.

"Работает наша ПВО", - написал он в Telegram в 04:55.

Отметим, перед этим начальника ОВА информировал об угрозе ударных беспилотников противника по Запорожской области.

Кроме того, в Воздушных силах сообщали о фиксации движения вражеских БПЛА в направлении городов Запорожья, Днепра и Одессы.

Обновлено: названные последствия

Уже утром глава ОВА рассказал, что из-за дроновой атаки врага на Запорожье были повреждены здание и админздание объекта инфраструктуры.

"Под утро россияне атаковали областной центр "Шахедами". Предварительно, люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры", - проинформировал он.

Также глава администрации рассказал, что на местах ударов противника работают чрезвычайные службы.

Ночная дроновая атака

Напомним, 12 марта вечером российские захватчики запустили ударные беспилотники в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы дроновых атак в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Кроме того, около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировались БПЛА противника.

А уже после полуночи в Киеве были слышны взрывы из-за атаки "Шахедов" - в столице также велась боевая работа защитников неба по отражению воздушной атаки.