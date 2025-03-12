Россияне запустили по Украине "Шахеды": где их заметили

Российские оккупанты сегодня, 12 марта, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе. Тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

При этом, по данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе фиксируют:

По состоянию на 22:05 воздушная тревога объявлена в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты каждый день используют дроны-камикадзе для ударов по Украине.

В частности, вчера, 11 марта, враг атаковал дронами Днепр. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.

Но дронами активно пользуется и Украина. 11 марта украинские воины запустили большое количество беспилотников. Часть из них долетела до Москвы.

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