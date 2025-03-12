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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где их заметили

Среда 12 марта 2025 22:09
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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где их заметили Иллюстративное фото: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 марта, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе. Тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:05 воздушная тревога объявлена в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

При этом, по данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе фиксируют:

  • на подлете к Пивденному и Коблево;
  • в районе города Миргород Полтавской области;
  • в Харьковской области;
  • в Сумской области.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты каждый день используют дроны-камикадзе для ударов по Украине.

В частности, вчера, 11 марта, враг атаковал дронами Днепр. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.

Но дронами активно пользуется и Украина. 11 марта украинские воины запустили большое количество беспилотников. Часть из них долетела до Москвы.

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