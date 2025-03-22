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В Херсоне произошло аварийное отключение света

Херсон, Суббота 22 марта 2025 20:23
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В Херсоне произошло аварийное отключение света Фото: аварийные отключения света применили в Херсоне (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В части Херсона аварийно исчез свет. Специалисты работают над возвращением электроэнергии горожанам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По данным Мрочка, часть Херсона обесточена, но специалисты уже пытаются восстановить электроэнергию.

"Аварийное отключение электроснабжения - часть Центрального района обесточена. Специалисты работают над установлением причины и ее устранением", - рассказал он.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что еще с начала весны прошлого года Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Целью россиян были ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции. Для ударов использовались ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".

Это привело к тому, что в 2024 году в Украине в течение значительного периода вводились графики отключения электроэнергии.

Последний раз в Украине масштабные отключения были объявлены в понедельник, 17 марта. Однако они предназначались только для промышленности и бизнеса.

На следующий день отключения света были в Запорожской области. Проблемы со светом там возникли в результате российского обстрела.

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Херсон Отключения света
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