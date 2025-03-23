Росіяни масовано атакували Херсон: фото наслідків

Російські військові сьогодні, 23 березня, обстріляли Херсон. Внаслідок влучань за різними адресами було зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та Державну службу надзвичайних ситуацій .

"Близько 10.00 російські окупанти вдарили по Дніпровському району. Внаслідок цього обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 62-річна жінка", - повідомив Мрочко.

За його словами, співробітниками поліції жінка була доправлена до лікарні, де медики оцінили її стан, як стан середньої тяжкості. Пізніше стало відомо й про чоловіка 66 років, якого теж госпіталізували через російський обстріл.

"У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення голови та грудної клітини", - додав глава МВА.

"Армія РФ здійснила масований обстріл одного з районів міста Херсон. Внаслідок влучань боєприпасів, за різними адресами, сталося руйнування трьох житлових будинків з подальшим їх загорянням", - пояснили рятувальники.

За даними ДСНС, рятувальники, попри загрозу повторних ударів з боку ворога, ліквідували пожежі.

"На місцях, де проводилась робота пожежно-рятувальних підрозділів, без постраждалих", - зазначили в службі.