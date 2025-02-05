Россияне атаковали Херсон дронами, есть раненые

Город Херсон сегодня утром, 5 февраля, был атакован врагом с применением беспилотников. Из-за российских воздушных ударов были ранены четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что под удар БПЛА противника в городе попали четверо мужчин - 42, 31, 36 и 52 лет.

В ОВА уточнили, что у пострадавших - взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук.

"Пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - рассказали в администрации.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко также рассказал в своем Telegram, что российские оккупанты с дронов сбрасывали взрывчатку во время ударов по городу.

Обстрелы Херсона и области

Также в Херсонской ОВА рассказали о других вражеских атаках на различные населенные пункты области за сутки. В общем российские захватчики били, в том числе с авиации, по 43 городам и селам.

Так, враг обстреливал н.п. Станислав, Никольское, Берислав, Меловое, Новорайск, Новоберислав, Крупица, Тягинка, Антоновка, Инженерное, Приднепровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Дудчаны, Кизомыс, Велетенское, Михайловка, Александровка, Широкая Балка, Змиевка, Золотая Балка, Садовое, Белозерка, Приозерное, Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное, Новоалександровка, Гавриловка, Благовещенское, Веселое, Ивановка, Качкаровка, Камышаны, Львовское, Монастырское, Ольговка, Понятовка, Софиевка, Томина Балка, Федоровка и город Херсон.

"Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 10 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станции, хозяйственные постройки и частные автомобили", - рассказали в ОВА.

Из-за обстрелов со стороны войск РФ в регионе погиб 1 человек, еще 8 - получили ранения.