Росіяни атакували Херсон дронами, є поранені

Місто Херсон сьогодні вранці, 5 лютого, було атаковане ворогом із застосуванням безпілотників. Через російські повітряні удари були поранені чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що під удар БПЛА противника у місті потрапили четверо чоловіків - 42, 31, 36 та 52 років.

В ОВА уточнили, що у постраждалих - вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук.

"Потерпілих доправили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - розповіли в адміністрації.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також розповів у своєму Telegram, що російські окупанти з дронів скидали вибухівку під час ударів по місту.

Обстріли Херсона та області

Також в Херсонській ОВА розповіли про інші ворожі атаки на різні населені пункти області за добу. Загалом російські загарбники били, в тому числі з авіації, по 43 містам та селам.

Так, ворог обстрілював н.п. Станіслав, Микільське, Берислав, Милове, Новорайськ, Новоберислав, Крупиця, Тягинка, Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Дудчани, Кізомис, Велетенське, Михайлівка, Олександрівка, Широка Балка, Зміївка, Золота Балка, Садове, Білозерка, Приозерне, Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Новоолександрівка, Гаврилівка, Благовіщенське, Веселе, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Львове, Монастирське, Ольгівка, Понятівка, Софіївка, Томина Балка, Федорівка та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, господарчі споруди та приватні автомобілі", - розповіли в ОВА.

Через обстріли з боку військ РФ у регіоні загинула 1 людина, ще 8 - дістали поранення.