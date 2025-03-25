Россия ночью атаковала "Искандером" и 139-ю дронами: как отработала ПВО

В ночь на 25 марта россияне атаковали Украину "Искандером-М" и беспилотниками с четырех направлений. Противовоздушная оборона (ПВО) сбила 78 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки россияне атаковали:

баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма;

139-ю дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Чауда.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 78 дронов на юге, севере и в центре страны. Также 35 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Из-за вражеской атаки пострадали:

Харьковская;

Сумская;

Полтавская;

Кировоградская;

Киевская;

Черкасская;

Одесская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным обстрелам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Также террористы каждую ночь запускают дроны, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 24 марта враг атаковал 99-ю дронами. Тогда же ПВО сбила 57 из них.