В Харькове прогремели взрывы, город под атакой "Шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, в Харькове прогремел ряд взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских ударных дронах в направлении Харькова с севера.

"Прилет предварительно в Киевском районе. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - сообщил мэр.

Как отметил Терехов, последний удар, предварительно, пришелся возле многоэтажного жилого дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Обновлено 21:11

Мэр Харькова сообщил, что в результате атаки дронов в городе повреждены многоэтажные жилые дома. По предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры.

По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу.