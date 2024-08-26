Россияне атаковали энергетические объекты во Львовской области

"Во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением", - сообщил он.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе возможны перебои с водоснабжением

"Из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии", - сообщил он.

Городской голова добавил, что сейчас во Львове попаданий не зафиксировано.