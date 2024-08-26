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Россияне атаковали энергетические объекты во Львовской области

Понедельник 26 августа 2024 10:02
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Россияне атаковали энергетические объекты во Львовской области Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали энергетические объекты во Львовской области. В связи с этим в регионе возникли проблемы со светом.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением", - сообщил он.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе возможны перебои с водоснабжением

"Из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии", - сообщил он.

Городской голова добавил, что сейчас во Львове попаданий не зафиксировано.

Массированная атака на Украину

Утром 26 августа российские кафиры осуществили массированный обстрел территории Украины. Еще ночью стало известно о взлете десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате этого обстрела в Киеве и нескольких областях начались перебои с электроснабжением. Из-за ударов и обесточивания также возникли задержки поездов.

Все подробности массированного обстрела – по ссылке.

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