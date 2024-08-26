Росіяни атакували енергетичні обʼєкти у Львівській області

Російські загарбники атакували енергетичні об'єкти у Львівській області. У зв'язку з цим в регіоні виникли проблеми зі світлом.

По це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням", - повідомив він.

В той самий час мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті можливі перебої з водопостачанням

"Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії", - повідомив він.

Міський голова додав, що наразі у Львові влучань не зафіксовано.