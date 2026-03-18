Россияне атаковали дроном ТЦК в Сумах

Сегодня, 18 марта, россияне атаковали дроном здание ТЦК в Сумах. В результате удара ранения получили два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и заявление и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.
Источники издания рассказали, что на момент вражеского удара в здании находились люди, погибших нет. Ранены два человека - женщина и 16-летний подросток, который на момент атаки находился на остановке рядом с помещением ТЦК. Обоих пострадавших госпитализировали.
Глава группы коммуникаций Сумского ОТЦК Александр Бондаренко сообщил о сознательном изменении тактики оккупантов.
"Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства - система мобилизации. Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна - сорвать процесс пополнения рядов ВСУ", - подчеркнул он.
Фото: последствия удара российского дрона (t.me/serhii_kryvosheienko)
Кроме здания ТЦК повреждения получили супермаркет, машины и дома неподалеку. В одной из многоэтажек выбито более 30 окон.
"Взрыв, который слышали сумчане около 10:10, - попадание БпЛА по нежилому помещению. Есть возгорание. В здании выбиты окна. На месте работают все соответствующие службы", - сказано в заявлении Кобзаря.
Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.
Ранее, в ночь на 17 марта российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
В частности, российские войска атаковали юг Украины. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары. Также враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье.
Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семь работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.