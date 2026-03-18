Война в Украине

Россияне атаковали дроном ТЦК в Сумах

13:58 18.03.2026 Ср
2 мин
Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в результате удара возник пожар, повреждены дома неподалеку (facebook.com DSNSPOLTAVA)

Сегодня, 18 марта, россияне атаковали дроном здание ТЦК в Сумах. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и заявление и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

Читайте также: "Шахеды" летели с шести направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

Источники издания рассказали, что на момент вражеского удара в здании находились люди, погибших нет. Ранены два человека - женщина и 16-летний подросток, который на момент атаки находился на остановке рядом с помещением ТЦК. Обоих пострадавших госпитализировали.

Глава группы коммуникаций Сумского ОТЦК Александр Бондаренко сообщил о сознательном изменении тактики оккупантов.

"Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства - система мобилизации. Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна - сорвать процесс пополнения рядов ВСУ", - подчеркнул он.

Фото: последствия удара российского дрона (t.me/serhii_kryvosheienko)

Кроме здания ТЦК повреждения получили супермаркет, машины и дома неподалеку. В одной из многоэтажек выбито более 30 окон.

"Взрыв, который слышали сумчане около 10:10, - попадание БпЛА по нежилому помещению. Есть возгорание. В здании выбиты окна. На месте работают все соответствующие службы", - сказано в заявлении Кобзаря.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

Ранее, в ночь на 17 марта российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

В частности, российские войска атаковали юг Украины. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары. Также враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье.

Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семь работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.

