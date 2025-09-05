RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали дроном работников ремонтно-дорожной службы на Харьковщине

Иллюстративное фото: ликвидация последствий после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 4 сентября 2025 года около 21:30 российские войска нанесли удар дроном по селу Хотимля Старосалтовской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы, находившиеся на объекте в селе. Местные власти и спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи и документирования последствий атаки.

Так, в результате "прилета" вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин, а также 25-летняя гражданская женщина.

Кроме того, ранения различной степени получили 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших оперативно госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Правоохранители и военные проводят проверку места происшествия и собирают информацию для документирования последствий атаки.

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось. В 23:00 Олег Синегубов сообщил, что еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился к медикам за помощью.

 

Напомним, сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.

По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.

В ООН уже отреагировали на этот удар. Так, гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале отметил, что он шокирован российским ударом по гуманитарной миссии по разминированию в окрестностях Чернигова днем 4 сентября.

Война в УкраинеАтака дронов