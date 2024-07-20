Ночная атака "Шахедов": в Киеве в одном из районов упали фрагменты вражеского дрона

В Киеве из-за ночной вражеской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе в одном из районов города зафиксировано падение фрагментов ударного беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что речь идет о Соломенском районе столицы.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БПЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона", - написал он в своем Telegram.

Руководитель КГВА добавил, что информация о происшествии еще уточняется. Данных о пострадавших нет.

"На данный момент данных по разрушениям или пострадавшим нет. Оперативная сводка постоянно обновляется", - говорится в публикации чиновника.

Что предшествовало

Напомним, ранее этой ночью, 20 июля, в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе, в частности в северных регионах.

Позже в столичной мэрии заявили о работе ПВО в Киевской области по воздушным целям противника. В Киеве и области были слышны взрывы.

Добавим, около 02:10 в столице заявили об отбое воздушной тревоги.