В Павлограде прогремели взрывы: военные предупреждали об угрозе дронов
В ночь на 31 августа в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали, что для города есть угроза дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:13.
Накануне военные информировали, что для Павлограда есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, долги фиксировались и по курсу на Днепр.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Обстрелы Днепропетровской области
Напомним, в ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку по Украине. На ряд городов Украины летели дроны, баллистику и ракеты.
В частности, под атакой были Днепр и Павлоград. Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела в обеих городах повреждены инфраструктурные объекты, а также начались пожары.