В Павлограде прогремели взрывы: военные предупреждали об угрозе дронов

В ночь на 31 августа в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали, что для города есть угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:13.

Накануне военные информировали, что для Павлограда есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, долги фиксировались и по курсу на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.