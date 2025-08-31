ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Павлограде прогремели взрывы: военные предупреждали об угрозе дронов

Воскресенье 31 августа 2025 00:24
UA EN RU
В Павлограде прогремели взрывы: военные предупреждали об угрозе дронов Фото: информации о каких-то последствиях пока не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 31 августа в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали, что для города есть угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:13.

Накануне военные информировали, что для Павлограда есть угроза применения ударных беспилотников. Кроме того, долги фиксировались и по курсу на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В Павлограде прогремели взрывы: военные предупреждали об угрозе дронов

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 30 августа россияне совершили комбинированную атаку по Украине. На ряд городов Украины летели дроны, баллистику и ракеты.

В частности, под атакой были Днепр и Павлоград. Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела в обеих городах повреждены инфраструктурные объекты, а также начались пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Павлоград Война в Украине Дрони
Новости
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим