Россияне атаковали ДнепроГЭС: какие последствия и что известно о станции

При подготовке материала использовались источники: сайт и Facebook-страница "Укргидроэнерго", заявления главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, данные Wikipedia, Telegram-каналы советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Офиса генпрокурора.

Удар по ГЭС

Ночью 22 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровской ГЭС. Известно, что было два прямых попадания - в электростанцию ГЭС-1 и ГЭС-2.

В сети сообщали, что в момент атаки по дамбе двигался транспорт. Было попадание в троллейбус, в котором находились люди.

Из-за обстрелов Запорожья движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Последствия атаки

Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что в результате обстрела станция ГЭС-2 в критическом состоянии. Пока неизвестно, удастся ли ее восстановить. По его словам, именно по ГЭС-2 прилетело две ракеты, одна из них ударила по подкрановым балкам и попала в опору.

"То есть ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Поэтому мы предпринимаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду, поэтому, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду", - заявил Сироты.

Известно, что в результате российского удара по ДнепроГЭС в Запорожье погиб один человек.

В сети публиковали кадры масштабного пожара на Днепровской ГЭС после обстрела.

Что известно о ДнепроГЭС

Днепровская ГЭС - это первая ГЭС, построенная на реке Днепр. Она является самой большой гидроэлектростанцией в Украине. Находится в Днепровском районе Запорожья.

Строительство Днепровской ГЭС началось в марте 1927 года, а через пять лет ее впервые ввели в эксплуатацию, к 1939 году она достигла всей мощности.

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Во время Второй мировой войны в 1941 году ДнепроГЭС остановили. НКВД СССР подорвало дамбу ГЭС после получения информации о прорыве немецких войск. После взрыва в плотине возникла пробоина длиной 175,5 метров и высотой 21,2 м. Шестиметровая волна затопила прибрежные территории. В результате подрыва погибли тысячи человек, точное количество жертв установить не могли.

wikipedia.org

Немецкие оккупанты частично восстановили ДнепроГЭС и запустили ее в работу. В 1943 году при отходе немецкие войска разрушили машинный зал, щитовую стенку и дамбу ГЭС. С 1944 по 1950 год шли восстановленные работы.

Вторую станцию ГЭС-2 начали строить в 1969 году. Запуск станции был постепенным, к 1980 году удалось полностью запустить ГЭС-2.

Какая мощность ДнепроГЭС

Установленная мощность станции на январь 2022 составляет 1578,6 МВт. На Днепровской ГЭС-1 установлены 10 гидроагрегатов, на ГЭС-2 - восемь гидроагрегатов

Стоит отметить, что 31 октября 2022 года российские войска во время массовой атаки на энергетику Украины ударили по ДнепроГЭС. Тогда вражеская ракета попала в электрическую подстанцию Днепровской ГЭС.