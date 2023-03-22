Россияне атаковали здание спасательной станции в Купянске

"В результате обстрелов Купянска повреждены здания пожарно-спасательной части и по меньшей мере 3 жилых дома", - рассказал он.

К счастью, по словам Синегубова, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал.

Кроме того, за прошедшие сутки под огнем ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов оккупантов были Купянск, Волчанск, Большой Бурлук, Стрелка, Двуречная и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреливали пожарные части в Сумской области, Херсоне и дважды в Гуляйполе Запорожской области. Помимо этого дважды под обстрел попадали здания ГСЧС в Бахмуте и Волчанске.

Напомним, что в Купянском территориальном обществе объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.