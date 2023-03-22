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Россияне атаковали здание спасательной станции в Купянске

Фото: россияне атаковали здание спасательной станции в Купянске (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать город Купянск Харьковской области. В этот раз под ударом оказалось здание ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрелов Купянска повреждены здания пожарно-спасательной части и по меньшей мере 3 жилых дома", - рассказал он.

К счастью, по словам Синегубова, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал.

Кроме того, за прошедшие сутки под огнем ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов оккупантов были Купянск, Волчанск, Большой Бурлук, Стрелка, Двуречная и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреливали пожарные части в Сумской области, Херсоне и дважды в Гуляйполе Запорожской области. Помимо этого дважды под обстрел попадали здания ГСЧС в Бахмуте и Волчанске.

Напомним, что в Купянском территориальном обществе объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.

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харков