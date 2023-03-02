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В Купянской общине объявили об обязательной эвакуации отдельных групп населения

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Четверг 02 марта 2023 11:23
В Купянской общине объявили об обязательной эвакуации отдельных групп населения Фото: в Купянском обществе объявили об обязательной эвакуации отдельных групп населения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Купянской территориальной общине объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Купянской городской военной администрации.

"Такое решение (об эвакуации, - ред.) было принято 27 февраля 2023 года заседанием комиссии по вопросам эвакуации Купянского городского территориального общества Купянского района Харьковской области, ввиду нестабильной ситуации безопасности обусловлена постоянными обстрелами территории общины российскими оккупационными войсками" - пишет пресс-служба.

Отмечается, что эвакуация будет проводиться в определенные планом пункты с:

  • дальнейшим расселением;
  • предоставлением статуса переселенцев;
  • оформлением социальных выплат;
  • оказанием гуманитарной помощи.

В то же время для остального населения Купянского городского территориального общества эвакуация остается добровольной.

По состоянию на сегодняшний день на территории общины зарегистрированы:

  • 812 детей;
  • 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по разным оценкам, с начала полномасштабного вторжения России, около 18% украинского населения переехало в Польшу, Чехию, Германию и другие страны.

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