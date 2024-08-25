Россияне атаковали многоэтажку в Сумской области: есть жертвы и раненые

Обстрелы Сумской области

Напомним, что вчера вечером 24 августа местные власти Сумской области сообщили, что кафиры нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. В областном центре были обнаружены обломки вражеской ракеты.

Позже Сумская ОВА уточнила, что было два попадания по частному сектору в городе. В результате вражеской атаки семь человек получили ранения.

Сегодня утром Сумская ОВА сообщила, что в результате вчерашней атаки погиб человек.

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