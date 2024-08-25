Россияне атаковали многоэтажку в Сумской области: есть жертвы и раненые

Российские военные сегодня, 25 августа, в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате атаки повреждена многоэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.
"Сегодня днем, 25 августа враг нанес авиаудар по Свеской общине Шосткинского района. Зафиксировано три взрыва, - сообщили в администрации.
В результате атаки врага был поврежден многоквартирный дом.
"На месте работают все необходимые службы. Предварительно есть погибшие и раненые люди. Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в ОВА.
Напомним, что вчера вечером 24 августа местные власти Сумской области сообщили, что кафиры нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. В областном центре были обнаружены обломки вражеской ракеты.
Позже Сумская ОВА уточнила, что было два попадания по частному сектору в городе. В результате вражеской атаки семь человек получили ранения.
Сегодня утром Сумская ОВА сообщила, что в результате вчерашней атаки погиб человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.