Росіяни атакували багатоповерхівку в Сумській області: є жертви та поранені

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що вчора ввечері 24 серпня місцева влада Сумської області повідомила, що окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В обласному центрі були виявлені уламки ворожої ракети.

Пізніше Сумська ОВА уточнила, що було два влучання по приватному сектору у місті. Внаслідок ворожої атаки семеро людей отримали поранення.

Сьогодні зранку Сумська ОВА повідомила, що в результаті вчорашньої атаки загинула людина.

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