Россияне атаковали автомобиль с дрона в Харьковской области: ранены супруги

Россияне весь день, 11 мая, обстреливали населенные пункты Харьковской области. К вечеру нанесли удар по селу Барановка, где из дрона попали в автомобиль, ранив двух жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все надлежащие меры для документирования преступлений, совершенных военными РФ. Начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - отметили в прокуратуре Харьковской области.

Всего сегодня россияне ранили 5 жителей Харьковской области.

Также правоохранители зафиксировали попадание вражеских FPV-дронов по Золочевской громаде Богодуховского района. В результате удара беспилотника по селу Ивашки ранен 54-летний мужчина. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

Кроме того, в течение дня россияне сегодня неоднократно били по Купянскому району Харьковской области. Полтора часа утром оккупанты обстреливали город Купянск и село Стецивка. В населенных пунктах повреждены домовладения.

"Транспортное средство получило повреждения, ранены супруги - 53-летний мужчина и женщина 54 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - рассказали в прокуратуре.

Как сообщают правоохранители, российские оккупанты около 16:00 часов, ударили из дрона по автомобилю в селе Барановка.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, в результате чего страдают люди, получает повреждения гражданская инфрасруктура.

Сегодня, в частности, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод Харьковской области. Атака повредила жилые дома и привела к пожару. По информации ГСЧС Украины, в результате удара пострадали два двухэтажных дома, а также возник пожар на площади 130 кв.м.

Повреждены квартиры и хозяйственные постройки. Две женщины получили травмы из-за стрессовой реакции. Спасатели, кроме ликвидации пожара, спасли кролика.

А неделю назад, 3 мая, российские войска нанесли массированный удар дронами по поселку Великий Бурлук. В результате атаки было разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены административные здания, торговые павильоны, а также возник большой пожар.

Ранее, 22 апреля, российские войска обстреляли прифронтовое село Гороховатка в Изюмском районе Харьковской области. В результате авиаударов пострадали гражданские и разрушена жилая инфраструктура, ранены двое жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.