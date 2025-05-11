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РФ атаковала село Садовод Харьковской области: разрушены дома, есть пострадавшие

Воскресенье 11 мая 2025 17:55
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РФ атаковала село Садовод Харьковской области: разрушены дома, есть пострадавшие Фото: спасатель ГСЧС спас кролика (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 11 мая, российские оккупанты ударили КАБом по селу Садовод Харьковской области. В результате атаки поврежден жилой сектор, пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники уточнили, что в результате атаки повреждены два двухэтажных жилых дома и возник пожар на площади 130 квадратных метров. В частности, горели квартиры и хозяйственные постройки.

Кроме того, пострадали две женщины. Оба имели острую реакцию на стресс. Также во время тушения спасатели спасли кролика.

Фото: последствия атаки РФ по селу Садовод Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

"К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС", - резюмировали чрезвычайники.

Обстрелы Харьковской области

Отметим, что враг регулярно обстреливает Харьковскую область, в результате чего разрушается гражданская инфраструктура и страдают люди.

Так, неделю назад, 3 мая, россияне нанесли массированный удар дронами по поселку Великий Бурлук. В результате атаки было разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены административные здания, торговые, павильоны, а возник масштабный пожар. Кроме того, были пострадавшие.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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