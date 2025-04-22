Оккупанты ударили по Харьковской области: есть раненые, повреждены дома

Российские войска нанесли серии авиаударов по прифронтовому селу в Харьковской области. В результате атак ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В целом повреждены по меньшей мере 11 домов и три магазина.

Также в результате ударов возник пожар в четырех частных домах, пострадали хозяйственные постройки и гараж.

По данным ГСЧС, вечером 21 апреля и утром 22 апреля оккупанты сбросили несколько управляемых авиабомб на частные дома.

Российские войска обстреляли прифронтовое село Гороховатка в Изюмском районе Харьковской области. В результате авиаударов пострадали гражданские и разрушена жилая инфраструктура.

Напомним, что Киевскую область ночью атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаража.

Кроме того, вчера в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки, осуществленной накануне вечером, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.

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