ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты ударили по Харьковской области: есть раненые, повреждены дома

Вторник 22 апреля 2025 10:44
UA EN RU
Оккупанты ударили по Харьковской области: есть раненые, повреждены дома Фото: Оккупанты ударили по Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска нанесли серии авиаударов по прифронтовому селу в Харьковской области. В результате атак ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Российские войска обстреляли прифронтовое село Гороховатка в Изюмском районе Харьковской области. В результате авиаударов пострадали гражданские и разрушена жилая инфраструктура.

Фото: ГСЧС Украины

По данным ГСЧС, вечером 21 апреля и утром 22 апреля оккупанты сбросили несколько управляемых авиабомб на частные дома.

В результате атаки ранения получили 48-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте медики.

Также в результате ударов возник пожар в четырех частных домах, пострадали хозяйственные постройки и гараж.

В целом повреждены по меньшей мере 11 домов и три магазина.

Напомним, что Киевскую область ночью атаковали вражеские дроны. Повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаража.

Кроме того, вчера в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки, осуществленной накануне вечером, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
NEWS
Зеленский может посетить похороны Папы Римского, - источники
Зеленский может посетить похороны Папы Римского, - источники
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей