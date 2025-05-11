Росіяни атакували автомобіль з дрона в Харківській області: поранено подружжя

Росіяни увесь день, 11 травня, обстрілювали населені пункти Харківської області. Надвечір завдали удару по селу Баранівка, де з дрона влучили в автомобіль, поранивши двох жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

"Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування злочинів, вчинених військовими РФ. Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - зазначили в прокуратурі Харківщини.

Також правоохоронці зафіксували влучання ворожих FPV-дронів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок удару безпілотника по селі Івашки поранено 54-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні.

Окрім того, протягом дня росіяни сьогодні неодноразово били по Куп'янському району Харківської області. Півтори години зранку окупанти обстрілювали місто Куп'янськ та село Стецівка. У населених пунктах пошкоджено домоволодіння.

"Транспортний засіб зазнав пошкоджень, поранено подружжя - 53-річного чоловіка та жінку 54 років. Постраждалим надається медична допомога", - розповіли в прокуратурі.

Як повідомляють правоохоронці, російські окупанти близько 16:00 години, вдарили з дрона по автомобілю в селі Баранівка.

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що російські окупанти постійно обстрілюють Харківську область, унаслідок чого страждають люди, зазнає пошкоджень цивільна інфрасруктура.

Сьогодні, зокрема, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод Харківської області. Атака пошкодила житлові будинки і призвела до пожежі. За інформацією ДСНС України, внаслідок удару постраждали два двоповерхові будинки, а також виникла пожежа на площі 130 кв.м.

Пошкоджені квартири та господарські споруди. Дві жінки отримали травми через стресову реакцію. Рятувальники, окрім ліквідації пожежі, врятували кролика.

А тиждень тому, 3 травня, російські війська завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук. Внаслідок атаки було зруйновано двоповерхову торгівельну будівлю, пошкоджено адміністративні будівлі, торгівельні павільйони, а також виникла велика пожежа.

Раніше, 22 квітня, російські війська обстріляли прифронтове село Гороховатка в Ізюмському районі Харківської області. Унаслідок авіаударів постраждали цивільні та зруйновано житлову інфраструктуру, поранено двох жителів.

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