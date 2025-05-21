Россияне атаковали авто "Укрпочты" в Запорожской области: ранены двое работников

Россияне атаковали авто "Укрпочты" в Запорожской области. В результате удара дроном пострадали двое работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Сегодня, 21 мая в Васильевском районе Запорожской области российские войска ударили FPV-дроном по служебному авто "Укрпочты".
Как сообщается, атака произошла в селе Приморское. В результате удара ранения получили водитель и пассажирка - оба работника предприятия.
По информации начальника Запорожской ОГА, машина получила повреждения.
Он уточнил, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что 20 февраля российские оккупанты обстреляли Херсон и повредили сортировочный центр "Укрпочты". А накануне враг попал в грузовик оператора.
По словам директора "Укрпочты", Станислав - небольшой городок на самой линии фронта на Херсонщине. Там работает только "Укрпочта", а враг постоянно атакует обычных гражданских.
Кроме того, в ночь на 6 марта российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed терминал "Новой почты" в Сумах.
В результате обстрела погиб работник компании-подрядчика.
Также мы писали, что вечером 6 мая россияне атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед". В результате обстрела повреждены здания, под завалами находятся люди.
Впоследствии стало известно, что в ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов с шести направлений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.