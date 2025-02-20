Россияне обстреляли сортировочный центр и грузовик "Укрпочты" в Херсоне

Утром российские оккупанты снова обстреляли Херсон и повредили сортировочный центр "Укрпочты". А накануне враг попал в грузовик оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерального директора компании Игоря Смелянского.

"Вчера враг поразил нашу машину, которая направлялась в Станислав, а сегодня утром поразил наш сортировочный центр в Херсоне", - рассказал Смелянский.

По словам директора "Укрпочты", Станислав - небольшой городок на самой линии фронта на Херсонщине. Там работает только "Укрпочта", а враг постоянно атакует обычных гражданских.

Смелянский показал полностью уничтоженную машину, которая выгорела в результате обстрела. 21-летний водитель, по его словам, получил тяжелые ранения.

"Благодаря действиям ребят из ВСУ и начальника нашего отделения его жизнь удалось спасти. Несмотря на то, что мы часами ждали возможности его эвакуировать - вражеские дроны висели над местом поражения", - отметил глава "Укрпочты".

Сейчас водитель в больнице, его жизнь в безопасности.

Директор "Укрпочты" добавил, что компания свяжется со всеми клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате попаданий, и компенсирует потери. Работу сортировочного центра планируют восстановить как можно быстрее.

Фото: последствия обстрела сортировочного центра и грузовика "Укрпочты" в Херсоне (t.me/igorsmelyansky)

Обстрел Херсона

Напомним, поздно вечером, 19 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко проинформировал, что враг запустил по городу три КАБа, один попал в многоквартирный дом в Центральном районе.