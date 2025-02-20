Россияне обстреляли сортировочный центр и грузовик "Укрпочты" в Херсоне
Утром российские оккупанты снова обстреляли Херсон и повредили сортировочный центр "Укрпочты". А накануне враг попал в грузовик оператора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерального директора компании Игоря Смелянского.
"Вчера враг поразил нашу машину, которая направлялась в Станислав, а сегодня утром поразил наш сортировочный центр в Херсоне", - рассказал Смелянский.
По словам директора "Укрпочты", Станислав - небольшой городок на самой линии фронта на Херсонщине. Там работает только "Укрпочта", а враг постоянно атакует обычных гражданских.
Смелянский показал полностью уничтоженную машину, которая выгорела в результате обстрела. 21-летний водитель, по его словам, получил тяжелые ранения.
"Благодаря действиям ребят из ВСУ и начальника нашего отделения его жизнь удалось спасти. Несмотря на то, что мы часами ждали возможности его эвакуировать - вражеские дроны висели над местом поражения", - отметил глава "Укрпочты".
Сейчас водитель в больнице, его жизнь в безопасности.
Директор "Укрпочты" добавил, что компания свяжется со всеми клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате попаданий, и компенсирует потери. Работу сортировочного центра планируют восстановить как можно быстрее.
Фото: последствия обстрела сортировочного центра и грузовика "Укрпочты" в Херсоне (t.me/igorsmelyansky)
Обстрел Херсона
Напомним, поздно вечером, 19 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко проинформировал, что враг запустил по городу три КАБа, один попал в многоквартирный дом в Центральном районе.
На утро стало известно, что количество пострадавших в Херсоне в результате ночной атаки российскими КАБами возросло до 6 человек. Под завалами могут быть люди. Кроме того, в результате ночного обстрела со стороны российских террористов повреждено заведение профессионального образования в Центральном районе города.