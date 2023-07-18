Россияне атаковали Авдеевку и несколько сел: трое погибших, пятеро раненых

Российские войска атаковали Авдеевку Донецкой области и три села - Степановку, Степное и Макаровку, применив "Грады" и "Смерчи". Три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"17 июля 2023 года российские оккупационные войска, вероятно, из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" обстреляли северный регион области", - рассказали в ведомстве.

Так, снаряды попали в жилые кварталы г. Авдеевки, а также сел Степановки и Степного Ильиновской и Очеретинской территориальных общин и с. Макаровки Волновахского района.

"В результате взрывов погибли трое местных жителей. Это 52-летняя женщина и мужчины 52-х и 49-ти лет. Последнего обстрел застал на улице, когда он шел в колодец набрать питьевой воды", - говорится в сообщении.

К тому же его 20-летний сын и еще четыре женщины, в возрасте от 45 до 76 лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Всех доставили в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. У двух пострадавших диагностирована контузия и травматический шок", - добавили в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. В частности, под удар попадают не только населенные пункты, близкие к линии фронта, но и те города и села, которые находятся в так называемом относительном тылу. Например, буквально в ночь на понедельник, 17 июля, российские солдаты ударили ракетами по жилым многоэтажкам Краматорска Донецкой области. Двое человек получили ранения.