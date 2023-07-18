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Росіяни атакували Авдіївку та кілька сіл: троє загиблих, п'ятеро поранених

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Донецьк, Вівторок 18 липня 2023 10:41
Росіяни атакували Авдіївку та кілька сіл: троє загиблих, п'ятеро поранених Фото: росіяни атакували Авдіївку та кілька сіл, троє загиблих, п'ятеро поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Авдіївку Донецької області та три села - Степанівку, Степове та Макарівку, застосувавши "Гради" та "Смерчі". Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"17 липня 2023 року російські окупаційні війська, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч", обстріляли північний регіон області", - розповіли в відомстві.

Так, снаряди поцілили по житлових кварталах м. Авдіївки, а також сіл Степанівки та Степового Іллінівської й Очеретинської територіальних громад і с. Макарівки Волноваського району.

"Внаслідок вибухів загинуло троє місцевих мешканців. Це 52-річна жінка та чоловіки 52-х і 49-ти років. Останнього обстріл застав на вулиці, коли він йшов до колодязя набрати питної води", - йдеться в повідомленні.

До того ж його 20-річний син та ще четверо жінок, віком від 45 до 76 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

"Усіх доставили до медичних закладів з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями. У двох постраждалих діагностовано контузію та травматичний шок", - додали в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Зокрема, під удар потрапляють не лише населені пункти, близькі до лінії фронту, а й ті міста та села, які перебувають у так званому відносному тилу. Наприклад, буквально в ніч на понеділок, 17 липня, російські солдати вдарили ракетами по багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Двоє людей отримали поранення.

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Авдіївка
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