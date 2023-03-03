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Россияне из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области: есть погибший

Фото: Россияне из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 3 марта, российские военные из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"Вражеские войска в очередной раз обстреляли пограничные Сумской области по артиллерии и РСЗО", - говорится в сообщении.

  • С 12:50 до 13:05 сообщили о 20 "приходах", вероятно, из РСЗО, в районе населенного пункта Уланово;
  • С 13:35 до 14:00 сообщили о 8 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Кучеровка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Офис генерального прокурора сообщил, что утром военные страны-агрессора с территории РФ обстреляли с.Стариковое Шосткинского района.

"В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, находившийся на огороде вблизи собственного дома", - заявили правоохранители.

Напомним, что в четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 "прилетов".

Российские войска 1 марта обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач.

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