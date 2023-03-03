Росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області: є загиблий

У п'ятницю, 3 березня, російські військові з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
"Ворожі війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.
Офіс генерального прокурора повідомив, що вранці військові країни-агресора з території РФ обстріляли с.Старикове Шосткинського району.
"Внаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку", - заявили правоохоронці.
Нагадаємо, що у четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів".
Російські війська 1 березня обстріляли з використанням артилерії Сумський район та пошкодили лінію електропередач.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.