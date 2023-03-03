Росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області: є загиблий

"Ворожі війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

З 12:50 до 13:05 повідомили про 20 "приходів", ймовірно, з РСЗВ, в районі населеного пункту Уланове;

З 13:35 до 14:00 повідомили про 8 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кучерівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Офіс генерального прокурора повідомив, що вранці військові країни-агресора з території РФ обстріляли с.Старикове Шосткинського району.

"Внаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку", - заявили правоохоронці.