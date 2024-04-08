Оккупанты сбросили КАБы на Белополье под Сумами: есть раненые

Российская армия сегодня, 8 апреля, нанесла авиационный удар по центру Белополья в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

В областной администрации сообщили, что предварительно, есть раненые.

Удар по Сумам

Также российские кафиры сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура.

В ОВА уточнили, что последствия атаки российских оккупантов уточняются.

В ведомстве призвали местных жителей быть внимательными и аккуратными, а также всегда уходить в укрытие во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.