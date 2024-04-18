Украинцев предупредили о фейке насчет наступления РФ на Сумскую область

Россияне распространяют информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Она является фейковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Российские пропагандисты заявляют о том, что войска РФ "хотят наступать на Сумскую область", чтобы оттянуть резервы украинских защитников от Купянска Харьковской области.

Также россияне распространяют фейки о "подготовке украинского наступления с Сумской области на Курскую область". В качестве "доказательств" они используют украинские сюжеты об учениях пограничников.

В ЦПД отмечают, что таким способом россияне пытаются оправдать свои обстрелы населенных пунктов Сумской области и запугать жителей пограничных городов и сел, чтобы вынудить их выехать оттуда.

"На самом деле, у России нет достаточных резервов для наступления на Сумскую область", - подчеркнули в Центре.

Фейки россиян

Напомним, российские пропагандисты регулярно распространяют фейки, которые связаны с войной против Украины. Часто они касаются очередного "наступления" либо же "эвакуации".

Вчера, 17 апреля, украинские спасатели предупредили, что от их имени в мессенджере Signal распространяют информацию об "эвакуации Харькова из-за угрозы окружения города". Это - очередной фейк врага.

Цели подобных вбросов - запугать мирное население Украины и посеять хаос, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.