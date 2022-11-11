RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской области

Фото: Россияне из артиллерии обстреляли приграничья Черниговской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали Черниговскую область. Оккупанты обстреляли приграничье региона из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии", - говорится в сообщении.

По информации от оперативного командования, в период с 11:25 до 11:40 зафиксировано 9 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии 122 мм, в районе населенного пункта Николаевка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили напоследок.

Напомним, что жителям приграничных населенных пунктов Черниговской области будут предлагаться возможные варианты переезда с потенциально уязвимой территории.

Ранее стало известно, что оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся по приграничным с Украиной российским населенным пунктам.

До этого российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьВойна в Украине