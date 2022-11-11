Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской области

В пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали Черниговскую область. Оккупанты обстреляли приграничье региона из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".
"Сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии", - говорится в сообщении.
По информации от оперативного командования, в период с 11:25 до 11:40 зафиксировано 9 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии 122 мм, в районе населенного пункта Николаевка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили напоследок.
Напомним, что жителям приграничных населенных пунктов Черниговской области будут предлагаться возможные варианты переезда с потенциально уязвимой территории.
Ранее стало известно, что оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся по приграничным с Украиной российским населенным пунктам.
До этого российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.