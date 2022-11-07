Подальше от обстрелов. Жителям приграничья Черниговской области предлагают переезд
Жителям приграничных населенных пунктов Черниговской области будут предлагать возможные варианты переезда с потенциально уязвимой территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"За прошедшую неделю на территорию области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее - 87", – говорится в сообщении.
По словам Чауса, была дана задача начальникам районных военных администраций активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов о возможных вариантах переезда с потенциально уязвимой территории. Глава области сообщает, что практика такого переселения у властей уже есть в Новгород-Северском районе.
"Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", - добавил глава региона.
Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать приграничья Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся с приграничных с Украиной российских населенным пунктов.
До этого российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область.
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