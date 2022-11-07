Подальше от обстрелов. Жителям приграничья Черниговской области предлагают переезд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"За прошедшую неделю на территорию области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее - 87", – говорится в сообщении.

По словам Чауса, была дана задача начальникам районных военных администраций активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов о возможных вариантах переезда с потенциально уязвимой территории. Глава области сообщает, что практика такого переселения у властей уже есть в Новгород-Северском районе.

"Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", - добавил глава региона.