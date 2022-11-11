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Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

Фото: Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 11 листопада, російські війська атакували Чернігівську область. Окупанти обстріляли прикордоння регіону з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Сьогодні окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від оперативного командування, у період з 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в районі населеного пункту Миколаївка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали наостанок.

Нагадаємо, що мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області пропонуватимуть можливі варіанти переїзду з потенційно вразливої території.

Раніше стало відомо, що окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Обстріли ведуться з прикордонних з Україною російських населених пунктів.

До цього російські окупанти з мінометів обстріляли Чернігівську область.

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