Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

У п'ятницю, 11 листопада, російські війська атакували Чернігівську область. Окупанти обстріляли прикордоння регіону з артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".
"Сьогодні окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від оперативного командування, у період з 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в районі населеного пункту Миколаївка.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали наостанок.
Нагадаємо, що мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області пропонуватимуть можливі варіанти переїзду з потенційно вразливої території.
Раніше стало відомо, що окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Обстріли ведуться з прикордонних з Україною російських населених пунктів.
До цього російські окупанти з мінометів обстріляли Чернігівську область.
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