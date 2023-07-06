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Оккупанты обстреляли село и город в Донецкой области: есть погибшая и раненые

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Донецкая область, Четверг 06 июля 2023 16:55
Оккупанты обстреляли село и город в Донецкой области: есть погибшая и раненые Фото: Автомобили медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 июля, обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Обстрел села Новомихайловка

Российские войска обстреляли частный сектор с. Новомихайловка Покровского района.

Отмечается, что от взрывов пострадали женщина и мужчина, которые находились дома. С осколочными ранениями их доставили в больницу.

Обстрел Торецка

В результате очередной атаки оккупантов на город Торецк погибла продавщица продуктового магазина.

"Еще две местные жительницы получили минно-взрывные и осколочные ранения", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители начали расследование

По предварительным данным, армия России обстреляла населенные пункты из артиллерии. Также снарядами повреждены частные и многоквартирные дома и торговый объект.

Сейчас начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, в конце июня войска РФ обстреляли школу в Покровском районе, и тогда в результате вражеских атак погибли два человека, еще шесть были ранены.

Напомним также, что 27 июня российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей. В результате погибли 13 человек, и еще 60 получили ранения.

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