Россияне активно штурмуют на трех направлениях фронта: где самые ожесточенные бои

Как отметил спикер, украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, закрепляют на достигнутых рубежах. Также на Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки. ВСУ отбили 18 атак противника за сутки.

Украинские воины также продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, защитники истощают врага. Оккупанты 6 раз пытались атаковать ВСУ, враги вели безуспешные штурмы в районе Работино и Вербового.

Российская армия не покидает усилия окружить Авдеевку, поэтому атаковала также в районах Степового и Первомайского. Ковалев отметил, что ВСУ отбили 17 атак на этом направлении.

Кроме того, наши защитники отбили 19 атак вблизи Марьинки, а на Купянском направлении - 4 атаки.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что почти полтора месяца назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Но наши защитники удерживают оборону.

По данным ISW, украинские войска наступают в Запорожской области. ВСУ удалось отразить несколько позиций, в частности, продвинулись в районе Работино.