Росіяни активно штурмують на трьох напрямках фронту: де найзапекліші бої

Як зазначив речник, українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюють на досягнутих рубежах. Також на Бахмутському напрямку росіяни вели штурмові дії у районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. ЗСУ відбили 18 атак противника за добу.

Українські воїни також продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, захисники виснажують ворога. Окупанти 6 разів намагалися атакувати ЗСУ, вороги вели безуспішні штурми у районі Роботиного та Вербового.

Російська армія не покидає зусиль оточити Авдіївку, тому атакувала також у районах Степового та Первомайського. Ковальов зазначив, що ЗСУ відбили 17 атак на цьому напрямку.

Крім того, наші захисники відбили 19 атак поблизу Мар'їнки, а на Куп'янському напрямку - 4 атаки.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, майже півтора місяця тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Але наші захисники тримають оборону.

За даними ISW, українські війська наступають у Запорізькій області. ЗСУ вдалося відбити декілька позицій, зокрема, просунулися у районі Роботиного.