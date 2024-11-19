Активнее всего россияне атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток, 19 ноября, произошло 86 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области.

Также российская авиация сбросила 14 управляемых авиационных бомб по территории Курской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время две атаки врага уже отбиты.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. В районах населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая и Кругляковка получил достойный отпор.

На Лиманском направлении противник пытается продвинуться возле Грековки, Новоегоровки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор длится одно.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако сбросил 13 КАБов в районах Северска и Закотного.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение возле Ступочек. Авиабомбами враг бил по районам населённых пунктов Стенки и Николаевка.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Оккупанты атакуют возле населенных пунктов Торецк, Дружба и Щербиновка, где наши защитники отбили три атаки, еще три боестолкновения продолжается. В то же время противник наносил авиаудары по Романовке, Константиновке и Сухой Балке.

Активнее всего враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 19 атак в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Пустынки и Пушкиного. Силы обороны сдерживают напор и отразили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Старой Николаевки и Александрополя.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 13 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Новоселидовки, Солнцовки, Берестков, Курахово, Дальнего и Антоновки, нанес авиационных ударов по Романовке и Ганновке, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях, уже отбиты семь атак.

На Времивском направлении наши войска отразили восемь атак в районах Константинопольского, Трудового, Раздольного и Новодаровки. Три боестолкновения продолжаются в направлении Великой Новоселки, куда российские захватчики к тому же сбросили уже три КАБа.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили вражеский штурм в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошла одна безуспешная атака захватчиков.

"На других направлениях фронта существенных изменений не произошло", - добавили в Генштабе.