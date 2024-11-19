За 1000 дней войны в Украине потери россиян составили более 724 тысяч человек
Иллюстративное фото (Getty Images)
За прошедшие сутки российские захватчики потеряли еще 1610 солдат на войне в Украине. Таким образом, потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют более 724 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 19 ноября, потери российских оккупантов составляют:
- Личный состав - около 724 050 (+1 610 за последние сутки)
- Танки - 9 382 (+17)
- Боевые бронированные машины - 19 092 (+33)
- Артиллерийские системы - 20 632 (+46)
- РСЗО - 1 252 (без изменений)
- Средства ПВО - 999 (без изменений)
- Самолеты - 369 (без изменений)
- Вертолеты - 329 (без изменений)
- Беспилотники оперативно-тактического уровня - 19 111 (+38)
- Крылатые ракеты - 2 754 (+1)
- Корабли/катера - 28 (без изменений)
- Подлодки - 1 (без изменений)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 29 548 (+120)
- Специальная техника - 3 672 (+17)
Ситуация на фронте
На вечер 18 ноября на фронте произошло 135 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.
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