За 1000 дней войны в Украине потери россиян составили более 724 тысяч человек

За прошедшие сутки российские захватчики потеряли еще 1610 солдат на войне в Украине. Таким образом, потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения составляют более 724 тысяч человек.

По состоянию на 19 ноября, потери российских оккупантов составляют:

Ситуация на фронте

На вечер 18 ноября на фронте произошло 135 боевых столкновений. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях.

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