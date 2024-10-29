Россияне активно атакуют на четырех направлениях: какая ситуация на фронте

На фронте в течение вторника, 29 октября, произошло 158 боевых столкновений. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Купянском и Кураховском направлениях, а также активно атакует на Северском и Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 57 авиаударов, сбросив при этом 101 КАБ.
Кроме того, захватчики задействовали для ударов 539 дронов-камикадзе и совершили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. Идет один бой.
22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозового подразделения Сил обороны отразили 17 атак. Продолжается пять боестолкновений в районах Богуславки, Загрызового, Колесниковки и Новоосинового.
На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины, Новомихайловки, Невского, Тернов, Торского, Серебрянки и Ямполевки, все атаки врага были отбиты.
Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.
На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Ступочек.
На Торецком направлении, где оккупанты атаковали наши позиции - четыре боестолкновения уже завершены. Продолжается бой недалеко от Щербиновки.
На Покровском направлении в течение этих суток, агрессор 20 раз атаковал наши позиции. В районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Вишневое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 220 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре бага, две боевые бронированные машины и два квадроцикла, также наши защитники повредили один БТР.
Основные усилия враг и дальше прикладывает на Кураховском направлении. Захватчики к этому времени суток предприняли 42 попытки продвинуться вперед. 10 атак продолжаются. В основном бои продолжаются у населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.
Потери оккупантов в настоящее время составили около 100 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла, также повреждена одна БМП.
На Времивском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. В настоящее время длится четыре боестолкновения.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешных штурма позиций украинских подразделений.
Также Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении.
По предыдущим данным Генштаба, основные усилия российские оккупанты прикладывают на Купянском и Кураховском направлениях, где провели сегодня половину всех атак.
За прошедшие сутки россияне потеряли на фронте 1360 солдат, а также 9 танков, 9 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем и другую технику.
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