Россияне активно атакуют на четырех направлениях: какая ситуация на фронте

Российские обстрелы

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 57 авиаударов, сбросив при этом 101 КАБ.

Кроме того, захватчики задействовали для ударов 539 дронов-камикадзе и совершили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. Идет один бой.

22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозового подразделения Сил обороны отразили 17 атак. Продолжается пять боестолкновений в районах Богуславки, Загрызового, Колесниковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины, Новомихайловки, Невского, Тернов, Торского, Серебрянки и Ямполевки, все атаки врага были отбиты.

Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Ступочек.

На Торецком направлении, где оккупанты атаковали наши позиции - четыре боестолкновения уже завершены. Продолжается бой недалеко от Щербиновки.

На Покровском направлении в течение этих суток, агрессор 20 раз атаковал наши позиции. В районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Вишневое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 220 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре бага, две боевые бронированные машины и два квадроцикла, также наши защитники повредили один БТР.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Кураховском направлении. Захватчики к этому времени суток предприняли 42 попытки продвинуться вперед. 10 атак продолжаются. В основном бои продолжаются у населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.

Потери оккупантов в настоящее время составили около 100 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла, также повреждена одна БМП.

На Времивском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. В настоящее время длится четыре боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешных штурма позиций украинских подразделений.

Также Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении.