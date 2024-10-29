Росіяни активно атакують на чотирьох напрямках: яка ситуація на фронті

Російські обстріли

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, 57 авіаударів, скинувши при цьому 101 КАБ.

Окрім того, загарбники задіяли для ударів 539 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій.

22 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Триває п’ять боєзіткнень у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Дружелюбівки, Чернещини, Новомихайлівки, Невського, Тернів, Торського, Серебрянки та Ямполівки, всі атаки ворога було відбито.

Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку, де окупанти атакували наші позиції - чотири боєзіткнення вже завершені. Триває бій неподалік Щербинівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби, агресор 20 разів атакував наші позиції. В районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. П’ять боєзіткнень тривають досі.

При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 220 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири багі, дві бойові броньовані машини та два квадроцикли, також наші захисники пошкодили один БТР.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Курахівському напрямку. Загарбники на цей час доби зробили 42 спроби просунутись вперед. 10 атак продовжуються. В основному бої тривають біля населених пунктів Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.

Втрати окупантів на даний час склали близько 100 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли, також пошкоджено одну БМП.

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в районі Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. На даний час триває чотири боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безуспішних штурми позицій українських підрозділів.

Також Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.