Основные усилия оккупанты прикладывают на Купянском и Кураховском направлениях, - Генштаб

На фронте, с начала суток, 29 октября, произошло 104 боя. Основные усилия оккупанты прикладывают на Купянском и Кураховском направлениях, где провели половину всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумской области.

В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, сбросив при этом пять КАБов.

От артобстрелов террористической армии пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Волфине, Турья, Басовка, Мхи, Ободы, Журавка.

Также враг нанес девять авиационных ударов, применив 17 КАБов по Курской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты дважды при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и Гоптовке.

22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызового и Лозовой. Недалеко от Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Тернов продолжаются 12 боестолкновений.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины и Ямполевки. С начала суток украинские воины отразили уже пять атак.

На Северском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Звановка, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаударов четырьмя КАБами по Северскому и двумя - по Резниковке.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия возле Ступочек. В настоящее время продолжается одна атака оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отбивают вражеские атаки в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово и Вишневое. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили девять атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении. Захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зоряное, Кураховка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка.

На Времивском направлении захватчики провели шесть атак позиций украинских войск вблизи Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, избивал неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львов.