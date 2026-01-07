ua en ru
Минус еще 1040 оккупантов: Генштаб опубликовал свежую статистику

Украина, Среда 07 января 2026 08:00
Минус еще 1040 оккупантов: Генштаб опубликовал свежую статистику Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

С начала полномасштабной войны Украина зафиксировала колоссальные потери техники и личного состава противника. И цифры продолжают расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года и по состоянию на 7 января 2026 года потери противника продолжают расти, охватывая личный состав и военную технику на всех направлениях.

Общие ориентировочные потери личного состава составили около 1 214 500 человек (+1040 за последние сутки).

В боевых условиях уничтожено 11 515 танков (+3 за последние сутки), 23 865 боевых бронетранспортеров (+2 за последние сутки), 35 857 артиллерийских систем (+26 за последние сутки) и 1 595 реактивных систем залпового огня (+2 за последние сутки).

Потери воздушных и беспилотных сил

Воздушный флот противника потерял 434 самолета и 347 вертолетов, а беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня достигли 101 849 единиц (+406 за последние сутки).

Также уничтожено 4 137 крылатых ракет, что отражает значительные усилия украинской противовоздушной обороны.

Потери морского и автомобильного флота

В морской сфере потеряны 28 кораблей и катеров, включая 2 подводные лодки. Наземный транспорт противника понес серьезный урон: 73 224 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+122 за последние сутки), а также 4 037 единиц специальной техники (+1 за последние сутки).

Эти данные наглядно демонстрируют масштаб разрушений, причиненных российской армии, и продолжающуюся эффективность украинской обороны, которая успешно сдерживает агрессора на всех фронтах.

Напоминаем, что Министерство обороны Украины усилило контроль над компаниями, выполняющими оборонные контракты: теперь фирмы с долгами или с приостановленными исполнительными производствами во время военного положения подлежат строгой проверке и могут быть ограничены в участии в государственных заказах.

Отметим, что после возможного прекращения огня в Украине Германия готова разместить свой военный контингент в соседних странах НАТО, одновременно продолжая оказывать политическую, финансовую и военную поддержку Киеву.

