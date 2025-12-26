RU

Россияне активизировались возле Грабовского: в ВСУ рассказали о ситуации на Сумщине

Иллюстративное фото: в Грабовском все еще находится около 100 россиян (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Россияне значительно активизировались возле Грабовского в Сумской области Украины. Враг пытается расширить зону, которую контролирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Группировки Объединенных сил Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, в Грабовском сейчас находится около ста российских оккупантов, то есть с самого начала количество врага в поселке почти не меняется.

"В Грабовском около сотни россиян. Они пытаются расширять зону контроля вокруг самого поселка. Продолжаются попытки россиян расширить зону контроля на север непосредственно от поселка", - отметил он.

 

Напомним, 18 декабря стало известно, что россияне зашли в село Грабовское Сумской области. Село расположено непосредственно на линии границы с РФ. Оккупанты собрали в помещении местной церкви и вывезли около 50 местных жителей на территорию России. Там же в плен попали 18 военных ВСУ.

По данным ВСУ, российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. Там сейчас до сотни россиян: это не так называемая "элитка" российской армии, но и не вчерашние "мобики", которые не знают, как воевать - обычные бойцы-контрактники. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

В ГПСУ подтвердили, что после прорыва в Грабовское российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Сумской области, однако им это не удается.

